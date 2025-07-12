Стильні зачіски для літа: з ними ви завжди виглядатимете на всі 100%

Влітку некомфортно ходити з розпущеним волоссям. Адже через спеку дуже сильно нагрівається зона навколо шиї.

Не варто вважати, що зібрані зачіски обмежуються лише косичкою та хвостиком. Насправді своїми руками за декілька хвилин можна створити справжній шедевр, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Зачіска з затискачем

Зараз в тренді зачіски з різноманітними затискачами. Звичайно, ви можете таким чином закріпити стандартний хвостик. Проте набагато цікавіше виглядатиме варіація цієї зачіски, що нагадує вишуканий пучок.

Пучок-їжак

Цей пучок недарма завірусився в TikTok. Він виглядає дуже незвично та стильно. Зробити таку зачіску можна, буквально, за декілька хвилин.

Bubble Ponytail

Така зачіска має вайб всіма улюблених мультиків Дісней. Вона виглядає дуже казково, а робиться – за хвилину.

Стильна "мальвінка"

Зачіска, знайома усім нам з дитинства, знову в моді. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче повністю збирати волосся, але прагне прибрати прядки біля обличчя.

Зауважте! За допомогою цієї зачіски можна також закріпити чубчик, аби він не заважав.