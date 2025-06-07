Парфуми з ароматом кокоса, які подарують неймовірний запах

На початку літа всі починають планувати відпустки, та далеко не всі можуть дозволити собі відпочити десь на березі моря. Щоб відчути себе так, наче ви вже на пляжі, варто додати до своєї колекції ароматів парфуми із запахом кокоса.

Ми любимо парфуми за те, що вони здатні пробуджувати у нас спогади, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Попри те, що існує багато літніх парфумів із запахом квітів чи цитрусових, солодкі та вершкові акорди кокоса мають особливий запах.

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У добірці зібрані такі парфуми, які сподобаються навіть тим, хто не любить запах тропічного фрукта, оскільки в ароматі зібрано чимало інших цікавих відтінків.

Tom Ford – Soleil Blanc

Аромат відкривається букетом квітів з ніжними відтінками кокоса й фісташок. Цей парфум багатьом точно нагадає море, оскільки вважається однією з найкращих літніх композицій.



Аромати, які пахнуть кокосом / Фото In Jounal

Mugler Alien – Goddess

Домінуючими нотами цього парфуму є ваніль, бергамот, жасмин та кокос. Експерти кажуть, що запах є доволі свіжим та літнім, тому ідеально підійде для теплих днів.



Парфуми із запахом кокоса / Фото In Jounal

Maison Margiela – Replica Beach Walk

Цей аромат здатен перенести вас на найкрасивіший пляж. Запах поєднує в собі кокосові ноти, які перегукуються з квітковими, деревними ароматами. Далі відкриваються нотки цитрусового лимона та бергамота, а композицію доповнює кокосове молоко, мускус, геліотроп, рожевий перець та іланг-іланг.



Аромати, які пахнуть кокосом / Фото In Jounal

Estée Lauder – Bronze Goddess

Парфум має домінуючу ноту солоної ванілі, яку доповнює бергамот, імбир та мандарин. Далі композицію огортає індійський жасмин, вершковий кокос, а базу складає ваніль, амбра та мускус.



Парфуми із запахом кокоса / Фото In Jounal

Byredo – Velvet Haze

Запах цього парфуму може нагадати аромат в повітрі, який ми відчуваємо перед літнім дощем. Свіжості цьому парфуму надає кокосова вода, листя пачулі та мускус, які чудово поєднуються з деревними нотами.



Аромати, які пахнуть кокосом / Фото In Jounal

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.