Акторка Джулія Робертс яскраво з'явилася на 81-му Венеційському кінофестивалі, привернувши увагу своїм образом під час пресконференції та фотосесії. Вона продемонструвала, що навіть в кежуалі можна мати стильний та елегантний вигляд.

Такий образ ідеально підійде й на цю осінь. Який "лук" обрала Джулія Робертс та як його повторити, розповідає 24 Канал.

Який "лук" обрала Джулія Робертс?

Джулія Робертс зробила стильну заяву на заході, що проходив на острові Лідо. Голлівудська зірка одягнула вбрання з колекції Versace - синій вовняний жакет, пошитий на замовлення, в поєднанні зі смугастою сорочкою на ґудзиках і класичними джинсовими штанами темно-синього кольору. Це демонстрація ідеального балансу між офісною вишуканістю і вуличною невимушеністю.

Образ Робертс доповнили ретельно підібрані аксесуари, зокрема вінтажний ремінь із золотою пряжкою та плетені шкіряні туфлі на підборах Vienna 95.

Модні оглядачі також звернули увагу на об'ємну сумку, прикрашену ініціалами "JM", що є відсиланням до її прізвища після заміжжя – Джулія Модер. Цей аксесуар не лише підкреслив елегантність її образу, але й додав йому неповторного шарму.

Джулія Робертс продемонструвала, як бездоганно та стильно поєднувати класичні елементи. Її вбрання – ідеальний вибір для осіннього сезону.

