Идеальный лук на осень: Джулия Робертс показала как выглядеть элегантно даже в кэжуале
- Джулия Робертс появилась на Венецианском кинофестивале, представляя фильм "After the Hunt" в стильном кэжуал-луке от Versace.
- Ее образ состоял из синего шерстяного жакета, полосатой рубашки, классических брюк из денима, а также аксессуаров, таких как винтажный ремень, плетеные каблуки и объемная сумка с инициалами JM.
Актриса Джулия Робертс ярко появилась на 81-м Венецианском кинофестивале, привлекая внимание своим образом во время пресс-конференции и фотосессии. Она продемонстрировала, что даже в кэжуале можно выглядеть стильно и элегантно.
Такой образ идеально подойдет и на эту осень. Какой "лук" выбрала Джулия Робертс и как его повторить, рассказывает 24 Канал.
Какой "лук" выбрала Джулия Робертс?
Джулия Робертс сделала стильное заявление на мероприятии, проходившем на острове Лидо. Голливудская звезда надела наряд из коллекции Versace - синий шерстяной жакет, пошитый на заказ, в сочетании с полосатой рубашкой на пуговицах и классическими джинсовыми брюками темно-синего цвета. Это демонстрация идеального баланса между офисной изысканностью и уличной непринужденностью.
Образ Робертс дополнили тщательно подобранные аксессуары, в частности винтажный ремень с золотой пряжкой и плетеные кожаные туфли на каблуке Vienna 95.
Модные обозреватели также обратили внимание на объемную сумку, украшенную инициалами "JM", что является отсылкой к ее фамилии после замужества – Джулия Модер. Этот аксессуар не только подчеркнул элегантность ее образа, но и добавил ему неповторимого шарма.
Джулия Робертс продемонстрировала, как безупречно и стильно сочетать классические элементы. Ее наряд – идеальный выбор для осеннего сезона.
Что надели другие звезды на Венецианский кинофестиваль?
- Рози Хантингтон-Уайтли поразила на Венецианском кинофестивале в асимметричном платье от Armani с шелковой юбкой и топом, украшенным камнями.
- Леони Ханне надела платье от украинского бренда WONÁ Concept, выглядя как невеста.
- Ким Кардашян выбрала необычное платье от Maison Margiela, состоящее из боди, длинной юбки и шлейфа.
- Амаль Клуни поразила всех винтажным платьем из тафты цвета фуксии от Jean-Louis Scherrer. Образ был дополнен босоножками от Aquazzura и клатчем от Jimmy Choo.