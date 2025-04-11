Як стильно одягнутися навесні: модний образ показує Влада Седан

Дружина футболіста Олександра Зінченка потішила шанувальників новим образом. Влада Седан продемонструвала на собі цікавий аутфіт, який чудово підійде для теплої весняної погоди.

Журналістка Влада Седан не веде модний блог, втім час від часу любить красиво стилізувати вбрання й ділиться вмінням зі своїми підписниками, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Влада Седан живе в Лондоні, тож там стовпчик температури вже досягає до 20 градусів тепла. Дружина відомого футболіста вирішила поєднати в образі два кольори й приміряти вбрання, яке вдало поєднується між собою.

Стильний образ Влади Седан

На прогулянку Влада Седан вийшла у білій футболці, яку поєднала з білими джинсами й вкороченою шкіряною курткою білого кольору. Білосніжний аутфіт журналістка вирішила доповнити сорочкою помаранчевого кольору, яка зав’язала на стегнах.

Деякі стилісти кажуть, що картата сорочка вже вийшла з моди, втім чимало брендів вирішили повернути цей виріб знову в тренди, представивши сорочку в клітинку у своїх колекціях.

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Для створення гармонійного образу Влада обрала для себе світлі кросівки з помаранчевою вставкою й довершила look подовженою помаранчевою сумкою від бренду Hermes. Дівчина зібрала волосся у хвіст й доповнила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами.

Поєднувати білий можна з будь-яким кольором. Красиво виглядати образ буде з базовим чорним чи з яскравим червоним, оливковим, бордовим кольором. Тут вже можете експериментувати й поєднувати кольори так, як вам подобається.