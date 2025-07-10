Оригінальну сумку Джейн Біркін продали за 10 мільйонів доларів: чим вона унікальна
- Оригінальну сумку Birkin, яка належала Джейн Біркін, продали за 10 мільйонів доларів на аукціоні, встановивши рекорд.
- Ця унікальна сумка була створена у 1985 році спеціально для Біркін і має особливі відмінності від наступних версій.
Знамениту сумку від бренду Hermès, яка належала Джейн Біркін, та стала прототипом сучасної найпопулярнішої моделі Birkin, продали на аукціоні. Її ціна сягнула 10 мільйонів доларів, тож сумка стала найдорожчою з усіх, що продавали на торгах.
Сумка належала відомій французькій співачці Джейн Біркін, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
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Лот пішов з молотка за 10 хвилин. На аксесуар претендували 9 покупців, втім придбати її зумів колекціонер з Японії.
"Оригінальна сумка Birkin є справжньою унікальною річчю – єдиною у своєму роді в історії моди, яка перетворилася на феномен поп-культури, що сигналізує про розкіш у найвишуканіший спосіб. Сумка, спочатку розроблена Hermès як практичний аксесуар для Джейн Біркін, стала найбажанішою сумкою в історії", – сказала голова відділу сумок і моди Sotheby’s Морган Халімі.
Сумка, яку носила Джейн Біркін має кілька відмінностей від наступних версій – це розмір сумки, металеві кільця, фурнітура та плечовий ремінь, які ніколи не були відтворені. На передньому клапані зображені її ініціали JB, а на плечовому ремінці звисають маленькі срібні кусачки для нігтів, оскільки акторка часто ними користувалася.
Історія сумки Birkin
Чорну шкіряну сумку створили для співачки та акторки Джейн Біркін у 1985 році. З одішнім генеральним директором Hermès International SCA Жаном-Луї Дюма, акторка зіткнулася під час польоту в літаку. Вона поскаржилася на відсутність сумочки Hermès, яка б відповідала її потребам. Тоді вона намалювала модель на пакеті, і невдовзі після цього Дюма подарував їй оригінальну Birkin, яку бренд випустив у продаж під її ім'ям.
Акторка носила цю сумку щодня майже 10 років, а у 1994 році Біркін продала аксесуар на аукціоні, щоб зібрати гроші для благодійної організації з боротьби зі СНІДом. У 2025 році її перепродали ще раз.
До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.
Додамо, що попередній рекорд продажу стався у 2021 році. Тоді сумку з діамантами Hermès Kelly з крокодилячої шкіри, продали за 513 тисяч доларів.