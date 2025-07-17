Варіанти тренувань під час відпустки: будьте у формі будь-де
- Для підтримки форми під час відпустки можна використовувати еластичні стрічки.
- Йога та пілатес є ефективними способами підтримки фізичного і духовного здоров'я.
Аби бути в формі, непотрібно ходити у шикарний спортзал, а тим більше мати спеціальний одяг. Необхідно лише декілька квадратних метрів та трохи вільного часу.
Насправді займатися можна навіть під час відпочинку. Буквально, посеред басейну, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Як швидко підтягнути тіло?
- Тренування з еластичними стрічками
Еластична стрічка – один з найменших, але, водночас найефективніших тренажерів. Потрібно правильно її підібрати. Найкраще взяти набір, де є еластичні стрічки з різним рівнем навантаження.
- Тренування у басейні
Займатись у воді не так легко, як здається. Навіть найпростіші вправи у такому середовищі будуть відчуватися по-іншому. Річ у тім, що вода набагато щільніша ніж повітря, відповідно рухатися у ній важче.
- Тренування без обладнання
Швидко прийти в форму можна і без жодного обладнання. Достатньо буде власної ваги.
- Йога
Йога – це не тільки практика для фізичного здоров'я, а ще й прекрасний помічник для духовної підтримки. Саме такі заняття допоможуть вам краще відчути власне "я", розслабитись та насолоджуватись життям.
- Пілатес
Пілатес дарма вважається легким заняттям. Насправді ця практика допомагає укріпити тіло не гірше ніж спортзал.
Зверніть увагу! В пілатесі основним є дихання. Важливо навчитися робити це правильно.