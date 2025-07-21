Антитренди літа 2025: приберіть ці речі з гардероба уже зараз

Мода постійно змінюється. Не дивно, що цього літа актуальність втратили одразу декілька цікавих трендів.

Саме ці речі вважалися модними ще, буквально, сезон тому. Зараз на заміну їм прийшли нові тренди, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Чим замінити речі, які вийшли з моди?

Масивні гумові сланці замініть на jelly-сандалі

Саме широкі гумові сланці були трендовими декілька сезонів. Зараз модниці обирають незвичні та неймовірно ефектні – jelly-сандалі.

Зауважте! Jelly-сандалі стали справжнім хітом серед модниць. Адже таке взуття не тільки виглядає незвично, воно ще й дуже зручне. Зокрема, варто відзначити його легкість у догляді.

Топи-смужки замініть на tank-топи

Актуальні раніше топи-смужки вийшли з моди. На їх місце прийшли базові tank-топи. Теперішня мода відповідає популярним нині віянням, йдеться, зокрема, про прагнення до комфорту та мінімалізму.

Tote bags замініть на хобо-сумки

Хобо-сумки не поступаються Tote bags у місткості та зручності. Водночас трендовий зараз варіант виглядає більш свіжо. Можна сміливо сказати, що хобо-сумки ідеально відповідають літній естетиці.

Штани карго замініть на капрі

Капрі знову повертаються у моду. Цей тренд далеко не новий. У 00-х всі уже фанатіли від капрі, створюючи на їх основі масу шикарних образів.

Джинси з високою посадкою замініть на джинси із широкими відворотами

Висока талія поступово виходить з моди. Натомість трендовими стають штани на середній чи низькій посадці. Водночас зараз модними є джинси з акцентом "знизу" – широкими відворотами.

Цікаво! За допомогою широких відворотів можна створити додатковий акцент на взутті.