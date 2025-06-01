Ламкість, розшарування або повільний ріст нігтів можуть сигналізувати про внутрішні проблеми або наслідки неправильного догляду. Змінити цю ситуацію можливо, пише 24 Канал.
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Безумовно, першочергово необхідно виключити фактор погіршення стану здоров'я. Зверніться до терапевта, аби виявити можливу причину. Наприклад, недостатню кількість певних вітамінів.
Як швидко зміцнити нігті
- Зверніть увагу на раціон
Стан нігтів напряму залежить від того, що ви їсте. Для їхнього зміцнення важливо вживати достатньо таких поживних речовин:
- Цинк – запобігає ламкості, прискорює регенерацію. Джерела: гарбузове насіння, яловичина, морепродукти.
- Омега-3 жирні кислоти – укріплюють та посилюють нігті. Джерела: жирна риба, льон, чіа-насіння.
- Колаген та білок – сприяють міцності нігтів. Джерела: м'ясо, молочні продукти, горіхи.
Що робити, аби нігті стали міцнішими/ Фото Unsplash
Зверніть увагу! За бажанням ви можете звернутися до лікаря, аби він призначив вам спеціальні харчові добавки, багаті на вказані компоненти.
- Неправильний догляд
Велика помилка вважати, що зовнішнє середовище має незначний вплив на нігті. Насправді ж механічні пошкодження здатні, буквально, зруйнувати нігтьову пластину. Саме тому вам не варто:
- часто використовувати ацетон;
- самостійно знімати гель-лак;
- мити посуд без рукавичок;
- надмірно обрізати кутикулу;
- надмірно полірувати пластину.
Що їсти, аби укріпити нігті / Фото Unsplash
Зауважте! Якщо ви робите гелеве покриття чи нарощення, потрібно влаштовувати періодичні перерви на 1 – 1,5 місяця. За цей час ніготь має повністю відрости.
- Відсутність домашнього догляду
Є процедури, які дозволять вам значно покращити стан нігтів в домашніх умовах:
- Сольові ванночки – якщо їх робити 2 – 3 рази на тиждень, можна зміцнити нігтьову пластину;
- Збагачення оліями – аби зробити таку маску, змішайте оливкову олію з лимонним соком і нанесіть на нігті приблизно на 10 хвилин.