Як зробити найтрендовішу зачіску цього літа: інструкція, яку зрозуміють всі

Пучок не виходить з моди уже декілька років. Цьогоріч в тренді "розслаблена" варіація цієї зачіски. Такий пучок виглядає неймовірно елегантно і романтично.

До того ж його дуже просто зробити. Аби створити одну з найтрендовіших зачісок цього сезону, вам буде достатньо і 5 хвилин, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Як зробити стильний пучок вдома за 5 хвилин

Саме такий пучок можна помітити у fashion-інфлюенсерки Леоні Ханни. Здається, що її зачіску створив професійний стиліст. Насправді ж такий пучок легко і просто робиться в домашніх умовах.

Основною перевагою цієї зачіски є зручність. Адже влітку саме зібране волосся допоможе відчувати себе комфортно навіть у спеку.

Що потрібно, аби створити таку зачіску:

гребінець;

невидимки;

за бажанням, лак для фіксації;

прозора (або та, що відповідає кольору волосся) гумка.

Як робити таку зачіску:

добре розчешіть волосся;

зробіть проділ, який найбільше вам підходить;

зберіть волосся у низький хвіст, зафіксувавши його гумкою;

не збирайте усе волосся у хвіст, залиште пасма біля обличчя, щоб зачіска виглядала більш розслабленою;

хвіст скрутіть у легкий джгут і сформуйте пучок, закріпіть його невидимками;

коли пучок буде повністю закріплено, витягніть з нього пасма волосся, щоб створити ефект недбалості;

трохи закріпіть пучок лаком;

прядки спереду, за бажанням, підкрутіть.

Зверніть увагу! Цю зачіску можна прикрасити бантом чи стрічкою.