Мінімалістичний гардероб, який непотрібно змінювати роками: секрети створення стилю
- Мінімалістичний гардероб включає декілька базових речей, які добре поєднуються і підходять під ваш тип фігури.
- Інвестуйте в якісні речі та аксесуари, щоб створити стильні образи.
Мінімалізм це не просто модне віяння. Саме такою є філософія багатьох людей. Впроваджувати подібне бачення у стиль дуже корисно. Адже завдяки цьому можна створити з мінімуму максимум.
Поняття мінімалізму у стилі це ще й дуже зручно. Адже, завдяки цьому, ви витрачатимете мінімум часу на створення стильного образу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Як зробити мінімалістичний гардероб?
- Створіть правильну базу
Мінімалізм не обмежує вас від використання багатьох кольорів. Головне, щоб ці речі компонувалися між собою.
На основі яких речей можна створити базовий гардероб:
- пальто (або ж тренч);
- проста сукня на щодень;
- об'ємний светр (чи кардиган);
- класичні штани та джинси;
- жакет;
- верхи: футболки, топи, гольфи, лонгсліви.
Зауважте! Підбирайте фасони, що пасують під ваш тип фігури
- Не бійтесь повторюватись
Не варто хвилюватись через те, що основа ваших образів однакова. Адже головним є вміння створити шикарний лук за допомогою взуття чи аксесуарів. Комбінуйте, експериментуйте і отримуйте чудовий результат.
- Обирайте якість, а не кількість
Краще обрати дорожчу річ, але ту, що служитиме довго. Наприклад, якщо йдеться про сорочку, то варто купувати саме бавовняну цупку, яка тримає форму.
Навчіться інвестувати у речі. Не дивіться на бренд, звертайте увагу саме на якість.
- Крій – основа всього
Найкраще дотримуватися правила "нейтральної геометрії". Робіть основний акцент, наприклад на талії і звертайте увагу на баланс. Якщо верх облягає тіло, то низ має бути об'ємним і навпаки.
- Підбирайте правильні аксесуари
Створіть базу з аксесуарів. Саме вони зроблять образ по-справжньому довершеним.
До бази можна віднести:
- шкіряний ремінь;
- темні окуляри;
- якісну універсальну сумку;
- годинник;
- мінімалістичні сережки;
- хустку.
Зауважте! Взуття також має бути універсальним. Якщо ви надаєте перевагу спортивному стилю, то підбирайте саме такий варіант.