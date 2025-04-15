Наймодніша зачіска весни у стилі япі – Slicked bob: чим вона особлива
- Останнім модним варіантом зачіски боб є Slicked bob, яка вражає оригінальністю та підкреслює стиль молодих професіоналів.
- Slicked bob створюється за допомогою зачісування волосся назад і фіксації гелем, підходить для сміливих образів з об’ємними аксесуарами.
- Ця зачіска забезпечує впевненість та ідеально підходить для формальних та щоденних образів, додаючи їм естетики япі.
Інтерпретацій зачісок боб є безліч. Останнім наймоднішим варіантом вважається стрижка Slicked bob, яка вражає своєю оригінальністю. Мінімалізм й тиха розкіш вже поступаються гучнішим та драматичнішим трендам.
Уявіть собі об’ємний жакет, вінтажну шубу, чорні колготки, туфлі на підборах та масивні аксесуари, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Продовженням цього стилю є зачіска Slicked bob, яка виглядає зухвало та стильно.
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Який має вигляд нова зачіска Slicked bob
Щоб досягнути ефектного образу, волосся повинне бути зачесане назад й чітко зафіксоване гелем. Цей боб випромінює силу та впевненість й свідчить про повернення естетики япі (англ. yuppie, від Young Urban Professional Person).
Красива зачіска Хлої Кардашян / Фото з інстаграму Кріс Дженнер
Стрижка ідеально підійде до образу з жакетом з об’ємними плечима чи водолазкою. Техніка вкладання є доволі легкою, потрібно скористатися лише гелем, для створення мокрого волосся. Спочатку прочешіть волосся за секціями, щоб рівномірно розподілити гель.
Slicked bob – цікавий варіант зачіски на щодень, оскільки має невимушений вигляд й ідеально підійде для тих, хто хоче мати завжди бездоганний вигляд на роботі чи в житті.
Які ще є цікаві стрижки боб
- Стрижка "паризький боб" є популярною весняною тенденцією, яка виглядає стильно та легко, особливо стрижена до лінії щелепи.
- Італійський боб – універсальна стрижка, що омолоджує вигляд та підходить як для густого, так і тонкого волосся.