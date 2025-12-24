Джинси вважають позасезонним елементом гардероба завдяки їхній універсальності й позачасовості, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Засновниця мельбурнського бренду жіночого одягу Henne Надія Бартель каже, що джинси є доволі затребуваними, бо здатні легко перейти від денного образу до вечірнього.

Їх люблять у всьому світі, але носять абсолютно по-різному. Прямі культові Levi’s 501 ніколи не зникнуть з моди, а у трендах 2026 року переважатимуть стримані моделі,

– зазначила фахівчиня.

Стилісти вже вивчили всі колекції у модних столицях, тож виокремили силуети, фактури та кольори джинсів, які домінуватимуть у 2026 році. Більшість модних джинсів є практичними та класичними, тож залишаться актуальними надовго.

Які джинси будуть в моді у 2026 році?

Білі джинси

У 2026 році синій денім відійде на другий план, поступившись місцем світлій палітрі. У тренді будуть білі, кремові й стримані нейтральні відтінки світлих тонів. Такі джинси виглядають невимушено та елегантно.

Джинси у стилі ранчо

Стилісти прогнозують тренд на об’ємні та вишукані силуети, які нагадують мішкуваті й добре скроєні джинси. У моді буде широкий фасон з м’яко драпірованого деніму, що натхненний чоловічим гардеробом.

Вельветові й текстурні джинси

У 2026 році бренди почнуть активно експериментувати з фактурами – від оксамиту й замші до вельвету. Денім залишатиметься актуальним, але варто звернути увагу на цікавий текстурний вельвет.

Джинси-кльош

Стилісти кажуть, що надмірно широкі штанини вже не будуть такими актуальними. У моду повернеться кльош – щільний у стегнах та з легким розширенням від коліна. Такий фасон є доволі виграшним для фігури, бо балансує пропорції, підкреслює вигини й візуально подовжує ноги. Джинси кльош вважаються найжіночнішими й найкраще поєднуються зі взуттям на підборах.

До широких джинсів взимку найкраще пасують чоботи на високих підборах, масивні кросівки на товстій підошві та угги, пише City Magazine. Чоботи додають елегантності, кросівки зручні для міських прогулянок, а угги забезпечують тепло та комфорт у морозні дні.

На які ще матеріали звернути увагу?