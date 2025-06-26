Трендові кольори літа, які варто додати у свій гардероб: стануть вашими фаворитами
- Влітку 2023 року популярними кольорами стали масляний жовтий, шоколадний, блакитний, рожевий та зелений.
- Ці кольори використовуються в різних елементах гардеробу, від суконь до аксесуарів, створюючи стильні літні образи.
Яскраві відтінки здатні освіжити образ та зробити його цікавішим. Літо – це ідеальний час для експериментів, тому ми віднайшли 5 трендових кольорів, які варто додати до свого гардероба. Вони такі стильні, що точно стануть вашими улюбленими.
У кожної дівчини базовий гардероб складається з класичних кольорів, але погодьтеся, що набагато красивіше виглядають аутфіти, в яких додають трішки відтінків, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Ці відтінки чудово освіжають вигляд й створюють справжній літній образ, в якому приємно перебувати з ранку до вечора.
Масляний жовтий – головний відтінок літа
Спокійний модний відтінок став улюбленим серед інфлюенсерів. Він має ніжний вигляд на різних речах – від сатинових суконь до кросівок.
Шоколадний – новий чорний
Влітку чорний колір відійшов назад, поступившись місцем коричневому. Часто шоколадний відтінок обирають на осінь, але цього сезону він захопив усіх модниць. У коричневому кольорі гарно виглядають костюми, блузи, спідниці, штани та сумки.
Блакитний – хіт літа
У моді цього літа блакитна сорочка оверсайз, піжамні штани, лляні костюми та шовкові сукні. Блакитний відтінок виглядає елегантно та дорого, тому додавайте сміливо його до свого гардероба.
Рожевий – модний колір теплої пори
Романтичний рожевий є наче синонімом літа. Колір гарно виглядає на будь-яких речах, а якщо підібрати верх та низ в одному відтінку, то ви створите чудовий монохромний образ, від якого буде важко відірвати погляд.
Зелений – неочевидний фаворит
Тут радимо зосередити свою увагу на фісташковому чи трав’яному відтінку. Можна обирати сумку цього кольору, топ, шовкові хустини та все, що завгодно.
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