5 суконь, які стануть популярними восени: захопливі новинки
- Фахівці визначили п'ять моделей суконь, які стануть популярними восени: атласна з мереживом, в'язана, шкіряна, картата та драпірована.
- Кожна з цих суконь підійде для різних нагод та має свої особливості, наприклад, в'язана сукня підходить для осені, а драпірована підкреслює фігуру.
Більшість з нас вже відклали улюблені літні речі в шафу, обираючи натомість трикотажні вироби, жакети, штани та лонгсліви. Втім, універсальні сукні все одно залишаються в моді, тому радимо звернути на них увагу.
Фахівці віднайшли найкращі моделі суконь на осінь, серед яких ви точно знайдете свій найкращий варіант, який підійде для денного виходу чи вечірнього побачення, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Які сукні в моді восени?
Атласна сукня з мереживом
Мереживо зайняло особливе місце в моді, оскільки такі плаття мають неймовірний вигляд. Сукня вже сама по собі розкішна, тому її варто лише доповнити лише стильним взуттям.
В’язана сукня
В осінню пору в’язана сукня стає бажаною в гардеробі жінки. Стилісти рекомендують робити ставку на класичні крої та кольори.
Шкіряна сукня
Цього року в моді сукні з екошкіри в довжині міні. Вони гарно поєднуються з чоботами та лонгслівами, якщо плаття має вигляд сарафана.
Картате плаття
Принт в клітинку цього сезону є неабияк популярним. Сукні з цим візерунком є одними з провідних трендів, тому рекомендуємо вже придивлятися до цікавих фасонів у магазинах.
Драпірована модель
Вже кілька сезонів драпірована сукня не виходить з моди. Моделі ідеально моделюють фігуру, підкреслюють талію та приховують недоліки.
Як стильно одягнутися восени?
- Цієї осені стильно виглядатимуть шорти в поєднанні зі светром. Такий аутфіт буде мати красивий та затишний вигляд.
- Також красивий вигляд має жакет з сукнею, джинсами, штанами чи спідницями, а також підходить під будь-яке взуття.
Часті питання
Які моделі суконь є трендовими цієї осені?
Серед трендових моделей суконь цієї осені є атласна сукня з мереживом, в’язана сукня, шкіряна сукня, картате плаття та драпірована модель.
Чому в'язана сукня є популярною вибір для осені?
В'язана сукня стає бажаною в гардеробі жінки восени завдяки своєму теплу та комфортності. Стилісти рекомендують робити ставку на класичні крої та кольори.
Як можна поєднувати шкіряну сукню в образах?
Шкіряна сукня в довжині міні гарно поєднується з чоботами та лонгслівами, особливо якщо плаття має вигляд сарафана.