Більшість з нас вже відклали улюблені літні речі в шафу, обираючи натомість трикотажні вироби, жакети, штани та лонгсліви. Втім, універсальні сукні все одно залишаються в моді, тому радимо звернути на них увагу.

Фахівці віднайшли найкращі моделі суконь на осінь, серед яких ви точно знайдете свій найкращий варіант, який підійде для денного виходу чи вечірнього побачення, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Які сукні в моді восени?

Атласна сукня з мереживом

Мереживо зайняло особливе місце в моді, оскільки такі плаття мають неймовірний вигляд. Сукня вже сама по собі розкішна, тому її варто лише доповнити лише стильним взуттям.

В’язана сукня

В осінню пору в’язана сукня стає бажаною в гардеробі жінки. Стилісти рекомендують робити ставку на класичні крої та кольори.

Шкіряна сукня

Цього року в моді сукні з екошкіри в довжині міні. Вони гарно поєднуються з чоботами та лонгслівами, якщо плаття має вигляд сарафана.

Картате плаття

Принт в клітинку цього сезону є неабияк популярним. Сукні з цим візерунком є одними з провідних трендів, тому рекомендуємо вже придивлятися до цікавих фасонів у магазинах.

Драпірована модель

Вже кілька сезонів драпірована сукня не виходить з моди. Моделі ідеально моделюють фігуру, підкреслюють талію та приховують недоліки.

Як стильно одягнутися восени?