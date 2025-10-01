Стрижки, які зроблять обличчя худішим: їх радять всі стилісти
- Стрижки, які роблять обличчя візуально худішим: подовжений боб, зачіска з шарами, подовжений чубчик.
- Рекомендовані кольори волосся: золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан, еспресо-каштан.
Зробити фігуру візуально стрункішою можна завдяки вбранню, а от видовжити лице допоможуть певні зачіски. Є кілька універсальних стрижок, які пасуть жінкам з круглим обличчям.
За словами фахівців, видовжити кругле обличчя досить просто, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Потрібно обирати стрижки з об’ємом зверху та витягнутими пасмами по боках. А ще чудово подовжують обличчя чубчики, але в жодному випадку не прямі.
Читайте також Стрижки, які здатні омолодити на 15 років: варіанти, які підійдуть всім жінкам
Перукарі радять уникати стрижок з різкими лініями, бо вони здатні зробити обличчя ще круглішим.
Які стрижки видовжують обличчя?
Боб
Подовжений боб округлює обличчя й робить його візуально тоншим. Довжину краще обирати нижче підборіддя на 10 сантиметрів, на рівні ключиці. Коротше підстригтися можна, але жінкам з круглим обличчям потрібно уникати довжини вище підборіддя.
Шари
Зачіска з шарами створює ілюзію худішого обличчя. Для ого, щоб волосся виглядало гармонійно, потрібно створити об’єм в нижній частині. Великий об’єм з обох боків може створити неприродний вигляд.
Подовжений чубчик
Варіант подовженого чубчика ідеально пасують для жінок, які хочуть мати видовжене лице. Чубчик можна носити з проділом посередині чи збоку. Окрім того, фахівці кажуть, що за допомогою чубчика можна підкреслити очі.
Щоб залишатися в тренді, після стрижки можна обрати актуальний відтінок для волосся, пише Vogue Italia. До популярних кольорів входить: золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан. Кожен з цих кольорів підходить для різних типів волосся.
Як підстригтися у жовтні?
- До популярних зачісок цього місяця входить класичний і шаруватий боб, піксі, стрижка-метелик, чубчик-шторка та вільні хвильки.
- Жінкам, які хочуть мати цікавий та незвичний образ, пропонуємо звернути увагу на біксі, трініті, міні-муллет, та шеггі.
Часті питання
Які стрижки допомагають видовжити кругле обличчя?
Для видовження круглого обличчя рекомендуються стрижки з об’ємом зверху та витягнутими пасмами по боках. Також чудово підходять подовжений боб і зачіски з шарами.
Які чубчики підходять для видовження обличчя?
Чубчики, які подовжують обличчя, не повинні бути прямими. Ідеально підходять подовжені чубчики, які можна носити з проділом посередині чи збоку.
Які кольори волосся є популярними згідно з Vogue Italia?
Популярними кольорами волосся є золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан.