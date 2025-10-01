Зробити фігуру візуально стрункішою можна завдяки вбранню, а от видовжити лице допоможуть певні зачіски. Є кілька універсальних стрижок, які пасуть жінкам з круглим обличчям.

За словами фахівців, видовжити кругле обличчя досить просто, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Потрібно обирати стрижки з об’ємом зверху та витягнутими пасмами по боках. А ще чудово подовжують обличчя чубчики, але в жодному випадку не прямі.

Перукарі радять уникати стрижок з різкими лініями, бо вони здатні зробити обличчя ще круглішим.

Які стрижки видовжують обличчя?

Боб

Подовжений боб округлює обличчя й робить його візуально тоншим. Довжину краще обирати нижче підборіддя на 10 сантиметрів, на рівні ключиці. Коротше підстригтися можна, але жінкам з круглим обличчям потрібно уникати довжини вище підборіддя.

Шари

Зачіска з шарами створює ілюзію худішого обличчя. Для ого, щоб волосся виглядало гармонійно, потрібно створити об’єм в нижній частині. Великий об’єм з обох боків може створити неприродний вигляд.

Подовжений чубчик

Варіант подовженого чубчика ідеально пасують для жінок, які хочуть мати видовжене лице. Чубчик можна носити з проділом посередині чи збоку. Окрім того, фахівці кажуть, що за допомогою чубчика можна підкреслити очі.

Щоб залишатися в тренді, після стрижки можна обрати актуальний відтінок для волосся, пише Vogue Italia. До популярних кольорів входить: золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан. Кожен з цих кольорів підходить для різних типів волосся.

Як підстригтися у жовтні?