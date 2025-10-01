Стрижки, которые сделают лицо худее: их советуют все стилисты
- Стрижки, которые делают лицо визуально худее: удлиненный боб, прическа со слоями, удлиненная челка.
- Рекомендуемые цвета волос: золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан, эспрессо-каштан.
Сделать фигуру визуально стройнее можно благодаря нарядам, а вот удлинить лицо помогут определенные прически. Есть несколько универсальных стрижек, которые подходят женщинам с круглым лицом.
По словам специалистов, удлинить круглое лицо достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Нужно выбирать стрижки с объемом сверху и вытянутыми прядями по бокам. А еще прекрасно удлиняют лицо челки, но ни в коем случае не прямые.
Читайте также Стрижки, которые способны омолодить на 15 лет: варианты, которые подойдут всем женщинам
Парикмахеры советуют избегать стрижек с резкими линиями, потому что они способны сделать лицо еще круглее.
Какие стрижки удлиняют лицо?
Боб
Удлиненный боб округляет лицо и делает его визуально тоньше. Длину лучше выбирать ниже подбородка на 10 сантиметров, на уровне ключицы. Короче подстричься можно, но женщинам с круглым лицом нужно избегать длины выше подбородка.
Слои
Прическа со слоями создает иллюзию более худого лица. Для ого, чтобы волосы выглядели гармонично, нужно создать объем в нижней части. Большой объем с обеих сторон может создать неестественный вид.
Удлиненная челка
Вариант удлиненной челки идеально подходят для женщин, которые хотят иметь удлиненное лицо. Челку можно носить с пробором посередине или сбоку. Кроме того, специалисты говорят, что с помощью челки можно подчеркнуть глаза.
Чтобы оставаться в тренде, после стрижки можно выбрать актуальный оттенок для волос, пишет Vogue Italia. К популярным цветам входит: золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан и эспрессо-каштан. Каждый из этих цветов подходит для разных типов волос.
Как подстричься в октябре?
- К популярным прическам этого месяца входит классический и слоистый боб, пикси, стрижка-бабочка, челка-шторка и свободные волны.
- Женщинам, которые хотят иметь интересный и необычный образ, предлагаем обратить внимание на бикси, тринити, мини-муллет, и шегги.
Частые вопросы
Какие стрижки помогают удлинить круглое лицо?
Для удлинения круглого лица рекомендуются стрижки с объемом сверху и вытянутыми прядями по бокам. Также отлично подходят удлиненный боб и прически со слоями.
Какие челки подходят для удлинения лица?
Челки, которые удлиняют лицо, не должны быть прямыми. Идеально подходят удлиненные челки, которые можно носить с пробором посередине или сбоку.
Какие цвета волос являются популярными согласно Vogue Italia?
Популярными цветами волос являются золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан и эспрессо-каштан.