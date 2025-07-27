Важливо знати: як одягатися влітку щоб не пітніти
- Влітку важливо обирати одяг із натуральних тканин, таких як льон, модал, віскоза, конопля, рамі, бамбук, та ліоцел, щоб уникнути перегріву.
- Синтетичні тканини можуть спричинити тепловий удар.
Влітку важливо не тільки мати гарний вигляд, а ще й почувати себе комфортно. Адже спека це неймовірно небезпечний час, коли організм дуже вразливий.
Неправильно підібраний одяг може спричинити тепловий удар. Річ саме у тканині. Переважно такий негативний вплив має синтетика, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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З якої тканини треба купувати одяг влітку?
- Льон
Це безпрограшна тканина для літньої пори. Вона прекрасно підійде для створення легких та яскравих образів. Серед негативних аспектів льону варто виділити те, що він сильно мнеться.
- Модал
Це один з різновидів віскози. Така тканина виготовляється з букової деревини.
Модал має багато переваг, серед яких варто виділити:
- легкість;
- м'якість;
- легке поглинання вологи.
До того ж модал доволі швидко сохне. Саме тому цей матеріал чудово підійде для літнього відпочинку.
Зверніть увагу! З модалом потрібно обходитись обережно, адже він може втрачати форму.
- Віскоза
Віскоза – це тканина, що поєднує переваги синтетики та натуральних матеріалів. Саме тому вона неймовірно зручна для літа.
- Конопляна тканина
Це натуральна міцна тканина. Вона дуже стійка, саме тому речі з неї служитимуть довго.
Зауважте! Найчастіше конопляна тканина використовується в сумішах з іншими матеріалами, зокрема, поліестером. Саме завдяки цьому вона стає приємнішою на дотик.
- Рамі (кропив'яна тканина)
Рамі виготовляють з кропиви. Ця тканина чимось нагадує льон. Такий матеріал дуже приємний до тіла, має антисептичні властивості і не викликає подразнень.
- Бамбук
Бамбук – неймовірна тканина, яка прекрасно поглинає вологу та пропускає повітря. Такий матеріал доволі дорогий. Проте, він дуже практичний.
- Ліоцел (тенсел)
Ця тканина виготовляється на основі евкаліпта. Такий матеріал дуже приємний та легкий. Водночас ліоцел не є дуже практичним, адже він може пошкодитись при неправильному догляді.