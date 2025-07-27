Важливо знати: як одягатися влітку щоб не пітніти

Влітку важливо не тільки мати гарний вигляд, а ще й почувати себе комфортно. Адже спека це неймовірно небезпечний час, коли організм дуже вразливий.

Неправильно підібраний одяг може спричинити тепловий удар. Річ саме у тканині. Переважно такий негативний вплив має синтетика, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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З якої тканини треба купувати одяг влітку?

Льон

Це безпрограшна тканина для літньої пори. Вона прекрасно підійде для створення легких та яскравих образів. Серед негативних аспектів льону варто виділити те, що він сильно мнеться.

Модал

Це один з різновидів віскози. Така тканина виготовляється з букової деревини.

Модал має багато переваг, серед яких варто виділити:

легкість;

м'якість;

легке поглинання вологи.

До того ж модал доволі швидко сохне. Саме тому цей матеріал чудово підійде для літнього відпочинку.

Зверніть увагу! З модалом потрібно обходитись обережно, адже він може втрачати форму.

Віскоза

Віскоза – це тканина, що поєднує переваги синтетики та натуральних матеріалів. Саме тому вона неймовірно зручна для літа.

Конопляна тканина

Це натуральна міцна тканина. Вона дуже стійка, саме тому речі з неї служитимуть довго.

Зауважте! Найчастіше конопляна тканина використовується в сумішах з іншими матеріалами, зокрема, поліестером. Саме завдяки цьому вона стає приємнішою на дотик.

Рамі (кропив'яна тканина)

Рамі виготовляють з кропиви. Ця тканина чимось нагадує льон. Такий матеріал дуже приємний до тіла, має антисептичні властивості і не викликає подразнень.

Бамбук

Бамбук – неймовірна тканина, яка прекрасно поглинає вологу та пропускає повітря. Такий матеріал доволі дорогий. Проте, він дуже практичний.

Ліоцел (тенсел)

Ця тканина виготовляється на основі евкаліпта. Такий матеріал дуже приємний та легкий. Водночас ліоцел не є дуже практичним, адже він може пошкодитись при неправильному догляді.