Костюм на випускний замість сукні: стильні варіанти, які вразять

Випускний у всіх нас асоціюється із сукнями, втім деякі дівчата хочуть вирізнятися, або ж взагалі не люблять одягати плаття, тому бажають на випускний одягнути костюм. Цей виріб вже давно вийшов за межі офісного стилю, тому можна сміливо одягати навіть на випускний вечір.

Нерідко навіть знаменитості виходять на червону доріжку в костюмах замість сукні, тому для тих, хто хоче виокремитися, радимо звернути увагу на досить цікавий елемент гардероба, пише 24 Канал.

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Штанний костюм

Досить красиво виглядає елегантний костюм на основі штанів палаццо та жакета. Це може бути блейзер у розмірі оверсайз, приталений чи з цікавим ланцюжковим поясом. Під низ оберіть вишуканий топ та довершіть образ оригінальними туфлями чи босоніжками.

Для вдосконалення образу зробіть красиву зачіску – легкі локони чи високий хвіст, а довершать випускний аутфіт прикраси. Подбайте за те, щоб вони вигідно підкреслювали образ й не були сильно акцентними.

Жакет та спідниця

Замість палаццо жакет можна поєднати з красивою спідницею. Можете обирати будь-який колір й фасон. Дорого й вишукано виглядає твіт та звичайна костюмна тканина. Для повного готового образу на випускний, подбайте про взуття на підборах, ніжний макіяж та легку зачіску.

Жилетка/костюмний корсет й штани

Замість жакета можна приміряти жилетку, щоб створити образ у стилі Old Money. Виглядає таке поєднання дуже ефектно. Образ точно сподобається всім, якщо ви оберете сучасний фасон й колір. Рекомендуємо робити ставку на світлі тони, які мають дорогий вигляд.

У нашому матеріалі ми розповіли про трендові кольори на випускний, тому зверніть на них увагу, щоб підібрати вбрання відповідно до того, що саме зараз є актуальним.