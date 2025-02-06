Як створити подарунок на День святого Валентина усього за 5 хвилин

Наближається День святого Валентина. Свято всіх закоханих це особливий привід, аби висловити свою любов.

Ви можете зробити подарунок своїми руками, який вразить вашого коханого, буквально за декілька хвилин, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.

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Як оригінально привітати коханого з Днем святого Валентина

Вашій другій половинці обов'язково сподобаються оригінальні парні чохли. Аби їх виготовити, потрібно взяти:

2 прозорих чохли на телефон для вас та вашого коханого;

чорний щільний картон;

голку;

широку червону нитку.



Що подарувати чоловіку на 14 лютого / Фото Pexels

Як виготовити такі чохли:

Обведіть чохли на картоні. Виріжте зону, де знаходиться камера. Має вийти заготовка, яка повністю повторює задню частину вашого телефона. Кладемо дві заготовки поруч і малюємо серденько (аби дві різні половинки були на чохлах). Щоб було акуратніше, можна попередньо вирізати шаблон і обвести його. По контуру сердечка робимо голкою дірки на однаковій відстані. Ниткою "вишиваємо" малюнок, засовуючи її в дірки, які зробили раніше. Закріплюємо нитку і вставляємо нашу заготовку в чохол.

Готово!

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які парфуми варто обрати для чоловіка на День Валентина.