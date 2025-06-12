Тренди весільних суконь 2025: Андре Тан розповів, яке плаття обрати нареченій

Майбутні наречені завжди дуже прискіпливо ставляться до вибору весільної сукні, оскільки це вбрання для них відіграє велике значення. Андре Тан часто ділиться модними порадами, тож розповів, яку сукню обрати для особливого дня.

Весільна сукня – це не лише класика в білому кольорі, але й про настрій, стиль та спосіб бути собою у найважливіший день, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана.

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Представлена дизайнером добірка – знахідка для наречених, які шукають для себе ідеальні образи.

Бохо-шик

Звертайте увагу на розслаблені силуети, мереживо, волани та плетені елементи. Весільні сукні обожнювали наречені, які робили ставку на богемну естетику в 70-х роках. Ознакою бохо-шику є відсутність корсета та максимальна свобода.



Весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Драпірування

Придивляйтеся до м’яких складок й струмливих тканин. У весільну моду цього року повернулося драпірування. Актуальними будуть довгі шлейфи, високі розрізи та багатошарові спідниці.



Красиві весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Мінімалізм

Нареченим варто робити ставку на чисті лінії, мінімальний декор та силует, що підкреслює фігуру. Мінімалістичні весільні сукні підійдуть для тих, хто цінує елегантність. У такій сукні зручно рухатися й вона точно залишиться актуальною через роки.



Весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Силует "Русалка"

Цей фасон виглядає неймовірно. Сукня чудово облягає тіло та підкреслює фігуру. У 2025 році плаття стануть ще ефектнішими – з прозорими елементами, невагомими тканинами та витонченими деталями.



Модні весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

Тюль

Нареченим варто звернути увагу на повітряні сукні з тюлю. Така романтична класика буде особливо популярною цього року.



Весільні сукні 2025 для наречених / Фото з інстаграму Андре Тана

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