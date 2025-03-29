Стильна зачіска усього за 5 хвилин: покрокова інструкція
- Створити стильну зачіску можна за декілька хвилин.
- Щоб це зробити, потрібно знати певні секрети.
Багато дівчат вважають, що, аби зробити собі стильну зачіску, потрібна щонайменше година Насправді ж, це міф. Є зачіски на створення яких доведеться витратити лише декілька хвилин.
Чим частіше ви будете пробувати створювати таку зачіску, тим швидше у вас щоразу виходитиме. Вмілим майстриням для цього достатньо і декількох хвилин, пише 24 Канал з посиланням на Інстаграм.
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Як зробити стильну зачіску за 5 хвилин
Вам знадобляться:
- щітка для волосся;
- гумка для волосся;
- стайлер (або ж бігуді, якщо ви будете робити кучері іншим чином).
Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!
Як робити:
- Спочатку потрібно накрутити волосся. Локони мають бути достатньо великими. Важливо створити об'єм саме на кінцях.
- Розчешіть верхню частину волосся.
- Візьміть дві прядки з обох боків і ще раз їх прочешіть.
- Для зручності, тримачем можете закріпити волосся знизу.
- Прядки, які ви відокремили зверху, зав'яжіть гумкою. Хвостик має бути достатньо тугим.
- Акуратно виверніть хвостик і ще раз його затягніть.
Ваша стильна зачіска готова!
Докладна відеоінструкція:
Важливо! Таку зачіску можна прикрасити різноманітними декоративними елементами. Зокрема, штучними квітами чи бантом.