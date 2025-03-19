Google розриває запит на нові кросівки: вони стануть хітом 2025 року

Найпопулярнішими кросівками 2025 року стануть замшеві. Кросівки вже давно перетнули межі спортивного взуття й стали частиною вуличної моди. Кожного року на модній арені з’являються цікаві фасони чи кольори кросівок, але цієї весни всі масово шукають для себе замшеві кросівки.

Замша вважається одним із найпопулярніших матеріалів сучасності, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Згідно з даними Google, замшеві кросівки були одним із найпопулярніших модних термінів останніх місяців, тому саме вони будуть в моді цього сезону.

Замшеві кросівки – головний тренд весни

Кросівки із замші повернулися в моду кілька років тому, коли популярними були моделі Adidas Gazelle. Згодом до гри підключилися й інші бренди – червоні Puma Speedcat, які досі залишаються бажаними серед багатьох модниць.

Додамо, що раніше стилісти вже визначали трендові кросівки весни. Їхня особливість полягає в тому, що своїм кольором вони витісняють класичні моделі білого кольору.

Найсерйозніший ажіотаж стався, коли New Balance і Miu Miu випустили модель 530 SL коричневого кольору, яка стала невід'ємною частиною взуттєвої шафи буквально кожного поважаючого себе інфлюенсера, особливо у Європі.

Після величезного успіху вищезгаданої моделі 530 SL дизайнерські бренди, такі як Prada, Proenza Schouler або Dries Van Noten, випустили кросівки із замші, а вже зараз до них залучилися бренди Zara та Massimo Dutti.

Тренд на замшеві кросівки став вірусним, тому саме ці моделі отримали статус найбажанішого взуття. Ці кросівки залишаться з нами аж до кінця осені. У моді переважають моделі в рожевому, блакитному чи коричневому кольорі. Також можна сміливо носити червоні кросівки, кремові в оливковому відтінку.