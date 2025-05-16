На те як швидко росте волосся, впливає багато факторів. Зокрема генетика, спосіб життя та догляд пише 24 Канал.
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Що зробити, аби волосся росло швидше
- Слідкуйте за станом шкіри голови
Здоров'я шкіри голови напряму впливає на ріст волосся. Закупорені пори, надлишок себуму або запалення можуть уповільнити цей процес.
Що можна зробити, аби покращити ситуацію:
- раз на тиждень робіть пілінг шкіри голови;
- регулярно масажуйте шкіру голови для стимуляції кровообігу.
Правила догляду за волоссям / Фото Pexels
Зверніть увагу! Перш ніж робити "важкі" процедури для волосся, проконсультуйтесь зі спеціалістом, особливо, якщо ваша шкіра голови має певні особливості.
- Використовуйте делікатний, але ефективний догляд
Агресивні шампуні, часте миття або перегрів феном призводять до ламкості та повільного росту волосся. Важливо дотримуватися певних правил:
- мийте волосся шампунем, який підходить вашому типу волосся;
- користуйтесь бальзамом щоденно;
- робіть живильні маски;
- використовуйте термозахист;
- сушіть волосся феном на середньому режимі;
- не розчісуйте мокре волосся жорсткими щітками;
- підрізайте посічені кінчики регулярно.
Як відростити здорове волосся / Фото Pexels
Зауважте! Проблеми з волоссям можуть бути пов'язані зі станом здоров'я. Варто проконсультуватися з лікарем і здати аналізи, аби виявити можливу недостачу вітамінів.