На те як швидко росте волосся, впливає багато факторів. Зокрема генетика, спосіб життя та догляд пише 24 Канал.

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Що зробити, аби волосся росло швидше

Слідкуйте за станом шкіри голови

Здоров'я шкіри голови напряму впливає на ріст волосся. Закупорені пори, надлишок себуму або запалення можуть уповільнити цей процес.

Що можна зробити, аби покращити ситуацію:

раз на тиждень робіть пілінг шкіри голови;

регулярно масажуйте шкіру голови для стимуляції кровообігу.



Правила догляду за волоссям / Фото Pexels

Зверніть увагу! Перш ніж робити "важкі" процедури для волосся, проконсультуйтесь зі спеціалістом, особливо, якщо ваша шкіра голови має певні особливості.

Використовуйте делікатний, але ефективний догляд

Агресивні шампуні, часте миття або перегрів феном призводять до ламкості та повільного росту волосся. Важливо дотримуватися певних правил:

мийте волосся шампунем, який підходить вашому типу волосся;

користуйтесь бальзамом щоденно;

робіть живильні маски;

використовуйте термозахист;

сушіть волосся феном на середньому режимі;

не розчісуйте мокре волосся жорсткими щітками;

підрізайте посічені кінчики регулярно.



Як відростити здорове волосся / Фото Pexels

Зауважте! Проблеми з волоссям можуть бути пов'язані зі станом здоров'я. Варто проконсультуватися з лікарем і здати аналізи, аби виявити можливу недостачу вітамінів.