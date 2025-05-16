На то как быстро растут волосы, влияет много факторов. В частности генетика, образ жизни и уход, пишет 24 Канал.

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Что сделать, чтобы волосы росли быстрее

Следите за состоянием кожи головы

Здоровье кожи головы напрямую влияет на рост волос. Закупоренные поры, избыток себума или воспаление могут замедлить этот процесс.

Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию:

раз в неделю делайте пилинг кожи головы;

регулярно массируйте кожу головы для стимуляции кровообращения.



Правила ухода за волосами / Фото Pexels

Обратите внимание! Прежде чем делать "тяжелые" процедуры для волос, проконсультируйтесь со специалистом, особенно, если ваша кожа головы имеет определенные особенности.

Используйте деликатный, но эффективный уход

Агрессивные шампуни, частое мытье или перегрев феном приводят к ломкости и медленному росту волос. Важно придерживаться определенных правил:

мойте волосы шампунем, который подходит вашему типу волос;

пользуйтесь бальзамом ежедневно;

делайте питательные маски;

используйте термозащиту;

сушите волосы феном на среднем режиме;

не расчесывайте мокрые волосы жесткими щетками;

подрезайте секущиеся кончики регулярно.



Как отрастить здоровые волосы / Фото Pexels

Заметьте! Проблемы с волосами могут быть связаны с состоянием здоровья. Стоит проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы выявить возможную нехватку витаминов.