У Мілані розпочався Тиждень моди з першої презентації Демни для Gucci, який вперше представив свою колекцію після того, як став креативним директором. Запрошеною гостею на заході стала Демі Мур в золотистій сукні довжини максі.

Показ нової колекції Gucci зібрав натовп зірок першої величини, пише 24 Канал з посиланням на Woman Magazine. Та чи не найяскравішою знаменитістю стала Демі Мур, яка сяяла в бездоганному вбранні.

Як виглядала Демі Мур у Мілані?

Акторка взяла участь у прем’єрі короткометражного фільму "Тигр", вийшовши до гостей у сукні золотій сукні максі, яка виблискувала вишивкою. Плаття на довгий рукав було оздоблене кришталевою бахромою та мідними квітами згори до низу.

Демі Мур розпустила волосся й доповнила свій вихід розкішними прикрасами. Колекцію із золотою сукнею Демна назвав La Familigia.



Бездоганна сукня Демі Мур / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Тигр"?

У короткометражному фільму Демі Мур зіграла головну роль. Фільм розповідає про Барбару Гуччі – голову Gucci International, яка збирає своїх дітей та спеціального гостя в сімейному будинку, щоб відсвяткувати свій день народження.

Барбара намагається все втримати під контролем: бути головою компанії, справити враження на почесного гостя, не забувати виконувати роль хорошої матері, втім її образ дає тріщину й починає руйнуватися.

Фільм від Gucci "Тигр": дивіться відео

