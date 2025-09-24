В Милане началась Неделя моды с первой презентации Демны для Gucci, который впервые представил свою коллекцию после того, как стал креативным директором. Приглашенной гостьей на мероприятии стала Деми Мур в золотистом платье длины макси.

Показ новой коллекции Gucci собрал толпу звезд первой величины, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman Magazine. Но едва ли не самой яркой знаменитостью стала Деми Мур, которая сияла в безупречном наряде.

Как выглядела Деми Мур в Милане?

Актриса приняла участие в премьере короткометражного фильма "Тигр", выйдя к гостям в платье золотом платье макси, которое сверкало вышивкой. Платье на длинный рукав было украшено хрустальной бахромой и медными цветами сверху донизу.

Деми Мур распустила волосы и дополнила свой выход роскошными украшениями. Коллекцию с золотым платьем Демна назвал La Familigia.



Безупречное платье Деми Мур / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Тигр"?

В короткометражном фильме Деми Мур сыграла главную роль. Фильм рассказывает о Барбаре Гуччи – главе Gucci International, которая собирает своих детей и специального гостя в семейном доме, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Барбара пытается все удержать под контролем: быть главой компании, произвести впечатление на почетного гостя, не забывать выполнять роль хорошей матери, впрочем ее образ дает трещину и начинает разрушаться.

Фильм от Gucci "Тигр": смотрите видео

