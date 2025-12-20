Майстриня назвала три кольори манікюру, які не варто обирати на Новий рік 2026
- На Новий рік 2026 не рекомендують обирати чорний манікюр, оскільки він нібито може "притягнути" неприємності.
- Також рекомендують уникати неонових кольорів та синього.
Скоро Новий рік – саме час обрати колір для манікюру. Він може доповнювати ваш образ, а хтось ще й звіряється з прикметами.
На всяк випадок розповідаємо про добірку кольорів, які за уявленнями астрологів на це свято краще оминути. Порадами поділилася майстриня у TikTok, передає 24 Канал.
Яких кольорів манікюру радять уникати?
- Чорний колір
Чорний манікюр у новорічну ніч рекомендують не обирати. За повір'ями, цей колір нібито може "притягнути" неприємності.
Чорні нігті на Новий рік 2026 / Фото Pexels
- Неонові кольори
Неонові відтінки радять приберегти до літа – їх часто складніше стилізувати під святковий образ. Яскравий акцент натомість можна зробити блискітками чи іншим декором.
Неонові нігті на Новий рік 2026 / Фото Pexels
Цікаво! Allure пише, що сучасні неонові нігті – це вже не суцільне day-glo, а радше продумані акценти: тонка смужка, крапка чи інша графічна деталь на напівпрозорій базі. Тож якщо хочеться неону взимку, його можна "вписати" в образ мінімалістично, як-от через неоновий френч або один акцентний ніготь
- Усі відтінки синього
Також рекомендують не обирати синій та всі похідні відтінки. Ймовірно, тому що це "холодна" палітра, а символ 2026 року – Червоний Вогняний Кінь.
Блакитні нігті на Новий рік 2026 / Фото Pexels
А от серед відтінків, які в повір'ях частіше називають "вдалими" для новорічного манікюру, згадують такі:
- зелений – нібито до успіху, гармонії та росту;
- коричневий і шоколадний – до сімейного добробуту та стабільності в житті;
- білий – до змін у новому році;
- червоний – до енергії та досягнення поставлених цілей.
Утім, ставтеся до таких прикмет із легкою усмішкою: найкращий манікюр – той, з яким вам комфортно.
Як підібрати новорічний образ?
Для святкового образу можна обрати прикрасу, яка стане вашим талісманом на весь 2026 рік. Цікаво, що це може бути не лише виріб з фігуркою коня, а й просто золото чи червоне каміння.
Зіркова стилістка Ерін Волш радить не боятися сміливих акцентів. У новорічну ніч можна почуватися "суперновою" – спробувати великі лелітки замість звичайних та експериментувати з силуетом.
Водночас український дизайнер Андре Тан для свята радить будь-які відтінки червоного – від вишневого до бордового.
