Мастер назвала три цвета маникюра, которые не стоит выбирать на Новый год 2026
- На Новый год 2026 не рекомендуют выбирать черный маникюр, поскольку он якобы может "притянуть" неприятности.
- Также рекомендуют избегать неоновых цветов и синего.
Скоро Новый год – самое время выбрать цвет для маникюра. Он может дополнять ваш образ, а кто-то еще и сверяется с приметами.
На всякий случай рассказываем о подборке цветов, которые по представлениям астрологов на этот праздник лучше обойти. Советами поделилась мастерица в TikTok, передает 24 Канал.
Смотрите также Новый год 2026: какое животное станет символом года и что надеть в праздничную ночь
Каких цветов маникюра советуют избегать?
- Черный цвет
Черный маникюр в новогоднюю ночь рекомендуют не выбирать. По поверьям, этот цвет якобы может "притянуть" неприятности.
Черные ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels
- Неоновые цвета
Неоновые оттенки советуют приберечь до лета – их часто сложнее стилизовать под праздничный образ. Яркий акцент вместо этого можно сделать блестками или другим декором.
Неоновые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels
Интересно! Allure пишет, что современные неоновые ногти – это уже не сплошное day-glo, а скорее продуманные акценты: тонкая полоска, точка или другая графическая деталь на полупрозрачной базе. Поэтому если хочется неона зимой, его можно "вписать" в образ минималистично, например через неоновый френч или один акцентный ноготь
- Все оттенки синего
Также рекомендуют не выбирать синий и все производные оттенки. Вероятно, потому что это "холодная" палитра, а символ 2026 года – Красный Огненный Конь.
Голубые ногти на Новый год 2026 / Фото Pexels
А вот среди оттенков, которые в поверьях чаще называют "удачными" для новогоднего маникюра, вспоминают такие:
- зеленый – якобы к успеху, гармонии и росту;
- коричневый і шоколадный – к семейному благополучию и стабильности в жизни;
- белый – к переменам в новом году;
- красный – к энергии и достижению поставленных целей.
Впрочем, относитесь к таким приметам с легкой улыбкой: лучший маникюр – тот, с которым вам комфортно.
Как подобрать новогодний образ?
Для праздничного образа можно выбрать украшение, которое станет вашим талисманом на весь 2026 год. Интересно, что это может быть не только изделие с фигуркой лошади, но и просто золото или красные камни.
Звездная стилистка Эрин Уолш советует не бояться смелых акцентов. В новогоднюю ночь можно чувствовать себя "суперновой" – попробовать большие пайетки вместо обычных и экспериментировать с силуэтом.
В то же время украинский дизайнер Андре Тан для праздника советует любые оттенки красного – от вишневого до бордового.
Частые вопросы
Почему не рекомендуют выбирать черный маникюр на новогоднюю ночь?
Черный маникюр в новогоднюю ночь рекомендуют не выбирать, поскольку по поверьям этот цвет якобы может "притянуть" неприятности.
Какие цвета маникюра лучше не выбирать зимой?
Неоновые оттенки советуют приберечь до лета, поскольку их часто сложнее стилизовать.
Почему стоит избегать синих оттенков в маникюре на Новый год 2026?
Рекомендуют не выбирать синий и все производные оттенки, поскольку это "холодная" палитра, а символ 2026 года – Красный Огненный Конь.
Почему не рекомендуют выбирать черный маникюр на новогоднюю ночь?
Черный маникюр в новогоднюю ночь рекомендуют не выбирать, поскольку по поверьям этот цвет якобы может "притянуть" неприятности.
Какие цвета маникюра лучше не выбирать зимой?
Неоновые оттенки советуют приберечь до лета, поскольку их часто сложнее стилизовать.
Почему стоит избегать синих оттенков в маникюре на Новый год 2026?
Рекомендуют не выбирать синий и все производные оттенки, поскольку это "холодная" палитра, а символ 2026 года – Красный Огненный Конь.