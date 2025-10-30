Місячний календар не лише покращує ефект від процедури, але й допомагає визначити день, який позитивно вплине на ваше життя, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Правильно підібрана дата забезпечить гарний стан волосся, шкіри й нігтів, а також приверне у життя приємні події. Невдалі дні небезпечні тим, що можуть викликати сухість волосся, подразнення на шкірі чи ламкість нігтів.

Коли рекомендовано робити косметичні процедури у листопаді?

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада; Повня: 5 листопада;

5 листопада; Спадний Місяць : 6 – 19 листопада;

: 6 – 19 листопада; Молодик: 20 листопада.

Астрологи рекомендують уникати косметичних процедур у періоди, коли Місяць перебуває у Повні чи Молодику. Найкращі результати слід очікувати в час, коли Місяць почне рости.



Календар краси на листопад / Фото Pexels

Сприятливі дні для косметичних процедур у листопаді

Фарбування волосся: 5, 7, 11, 13, 14, 17, 25 листопада.

Стрижка волосся: 1, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 22 – 27 листопада.

Манікюр та педикюр: 11, 25, 27, 30 листопада.

Фарбування брів: 5, 7, 11, 17, 25 листопада

Ламінування вій: 6, 11 – 12, 17, 25, 27 листопада.

Інші косметичні процедури (догляд за обличчям, пілінг): 2, 7, 16, 25 – 28 листопада.

Обираючи правильні дати для процедур, ви не лише підсилите ефект, але й зменшите ймовірність несприятливих реакцій.

