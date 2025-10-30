Місячний календар не лише покращує ефект від процедури, але й допомагає визначити день, який позитивно вплине на ваше життя, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.
Читайте також Календар манікюру на листопад 2025: путівник ідеальних нігтів
Правильно підібрана дата забезпечить гарний стан волосся, шкіри й нігтів, а також приверне у життя приємні події. Невдалі дні небезпечні тим, що можуть викликати сухість волосся, подразнення на шкірі чи ламкість нігтів.
Коли рекомендовано робити косметичні процедури у листопаді?
За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;
- Повня: 5 листопада;
- Спадний Місяць: 6 – 19 листопада;
- Молодик: 20 листопада.
Астрологи рекомендують уникати косметичних процедур у періоди, коли Місяць перебуває у Повні чи Молодику. Найкращі результати слід очікувати в час, коли Місяць почне рости.
Календар краси на листопад / Фото Pexels
Сприятливі дні для косметичних процедур у листопаді
Фарбування волосся: 5, 7, 11, 13, 14, 17, 25 листопада.
Стрижка волосся: 1, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 22 – 27 листопада.
Манікюр та педикюр: 11, 25, 27, 30 листопада.
Фарбування брів: 5, 7, 11, 17, 25 листопада
Ламінування вій: 6, 11 – 12, 17, 25, 27 листопада.
Інші косметичні процедури (догляд за обличчям, пілінг): 2, 7, 16, 25 – 28 листопада.
Обираючи правильні дати для процедур, ви не лише підсилите ефект, але й зменшите ймовірність несприятливих реакцій.
Які ще є календарі у листопаді?
Сприятливі дні для фарбування волосся в листопаді: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24.
У листопаді 2025 року найкращими днями для стрижки волосся є періоди зростаючого Місяця (1 – 4, 21 – 30 листопада) та повні (5 листопада).
Зростаючий Місяць (1 – 4, 21 – 30 листопада) та Молодик (20 листопада) є найкращими періодами для покупок.