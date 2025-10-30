Лунный календарь не только улучшает эффект от процедуры, но и помогает определить день, который положительно повлияет на вашу жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.
Правильно подобранная дата обеспечит хорошее состояние волос, кожи и ногтей, а также привлечет в жизнь приятные события. Неудачные дни опасны тем, что могут вызвать сухость волос, раздражение на коже или ломкость ногтей.
Когда рекомендуется делать косметические процедуры в ноябре?
По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;
- Полнолуние: 5 ноября;
- Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;
- Новолуние: 20 ноября.
Астрологи рекомендуют избегать косметических процедур в периоды, когда Луна находится в Полнолунии или Новолунии. Лучшие результаты следует ожидать во время, когда Луна начнет расти.
Календарь красоты на ноябрь / Фото Pexels
Благоприятные дни для косметических процедур в ноябре
Окрашивание волос: 5, 7, 11, 13, 14, 17, 25 ноября.
Стрижка волос: 1, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 22 – 27 ноября.
Маникюр и педикюр: 11, 25, 27, 30 ноября.
Окрашивание бровей: 5, 7, 11, 17, 25 ноября
Ламинирование ресниц: 6, 11 – 12, 17, 25, 27 ноября.
Другие косметические процедуры (уход за лицом, пилинг): 2, 7, 16, 25 – 28 ноября.
Выбирая правильные даты для процедур, вы не только усилите эффект, но и уменьшите вероятность неблагоприятных реакций.
Какие еще есть календари в ноябре?
Благоприятные дни для окрашивания волос в ноябре: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24.
В ноябре 2025 года лучшими днями для стрижки волос являются периоды растущей Луны (1 – 4, 21 – 30 ноября) и полнолуния (5 ноября).
– Растущая Луна (1 – 4, 21 _COPY2 30 ноября) и Новолуние (20 ноября) являются лучшими периодами для покупок.