Місячний календар краси на листопад: найкращі дні для манікюру та різних процедур

Чимало жінок кожного місяця орієнтуються на календар, щоб обрати для себе найкращий день для косметичних процедур. Фази Місяця постійно змінюються, тому далі розповімо про приємні дати на листопад.

Місячний календар не лише покращує ефект від процедури, але й допомагає визначити день, який позитивно вплине на ваше життя, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Правильно підібрана дата забезпечить гарний стан волосся, шкіри й нігтів, а також приверне у життя приємні події. Невдалі дні небезпечні тим, що можуть викликати сухість волосся, подразнення на шкірі чи ламкість нігтів.

Коли рекомендовано робити косметичні процедури у листопаді?

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада; Повня: 5 листопада;

5 листопада; Спадний Місяць : 6 – 19 листопада;

: 6 – 19 листопада; Молодик: 20 листопада.

Астрологи рекомендують уникати косметичних процедур у періоди, коли Місяць перебуває у Повні чи Молодику. Найкращі результати слід очікувати в час, коли Місяць почне рости.



Календар краси на листопад / Фото Pexels

Сприятливі дні для косметичних процедур у листопаді

Фарбування волосся: 5, 7, 11, 13, 14, 17, 25 листопада.

Стрижка волосся: 1, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 22 – 27 листопада.

Манікюр та педикюр: 11, 25, 27, 30 листопада.

Фарбування брів: 5, 7, 11, 17, 25 листопада

Ламінування вій: 6, 11 – 12, 17, 25, 27 листопада.

Інші косметичні процедури (догляд за обличчям, пілінг): 2, 7, 16, 25 – 28 листопада.

Обираючи правильні дати для процедур, ви не лише підсилите ефект, але й зменшите ймовірність несприятливих реакцій.

Які ще є календарі у листопаді?