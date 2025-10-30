Лунный календарь красоты на ноябрь: лучшие дни для маникюра и различных процедур

Многие женщины каждый месяц ориентируются на календарь, чтобы выбрать для себя лучший день для косметических процедур. Фазы Луны постоянно меняются, поэтому далее расскажем о приятных датах на ноябрь.

Лунный календарь не только улучшает эффект от процедуры, но и помогает определить день, который положительно повлияет на вашу жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Правильно подобранная дата обеспечит хорошее состояние волос, кожи и ногтей, а также привлечет в жизнь приятные события. Неудачные дни опасны тем, что могут вызвать сухость волос, раздражение на коже или ломкость ногтей.

Когда рекомендуется делать косметические процедуры в ноябре?

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;

: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября; Полнолуние: 5 ноября;

5 ноября; Убывающая Луна : 6 – 19 ноября;

: 6 – 19 ноября; Новолуние: 20 ноября.

Астрологи рекомендуют избегать косметических процедур в периоды, когда Луна находится в Полнолунии или Новолунии. Лучшие результаты следует ожидать во время, когда Луна начнет расти.



Календарь красоты на ноябрь / Фото Pexels

Благоприятные дни для косметических процедур в ноябре

Окрашивание волос: 5, 7, 11, 13, 14, 17, 25 ноября.

Стрижка волос: 1, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 22 – 27 ноября.

Маникюр и педикюр: 11, 25, 27, 30 ноября.

Окрашивание бровей: 5, 7, 11, 17, 25 ноября

Ламинирование ресниц: 6, 11 – 12, 17, 25, 27 ноября.

Другие косметические процедуры (уход за лицом, пилинг): 2, 7, 16, 25 – 28 ноября.

Выбирая правильные даты для процедур, вы не только усилите эффект, но и уменьшите вероятность неблагоприятных реакций.

Какие еще есть календари в ноябре?