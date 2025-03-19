5 интересных идей маникюра на короткие ногти: они станут трендом нового сезона

Многие девушки предпочитают короткие ногти. Почему-то существует стереотип, что небольшая длина не позволяет сделать качественный дизайн.

На самом же деле вариаций маникюра на короткие ногти очень много. Найти для себя интересную идею смогут все, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр сделать на ногти небольшой длины

Ягодный

Яркий весенний маникюр будет дарить хорошее настроение каждый день. Такие ноготки выглядят очень оригинально и добавляют изюминку даже в повседневный образ.

"Прозрачный" френч

Почти невидимый френч добавляет элегантности. Этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто должен придерживаться строгого дресс-кода.

Двойной френч

Такой френч выглядит очень ярко и оригинально. Этот незаурядный дизайн точно будет привлекать внимание окружающих.

Розовый как у Барби

Розовый маникюр – это всегда хорошая идея. Чтобы сделать его более оригинальным, можно добавить блеска.

Цветочный

Оригинальный цветочный орнамент можно сделать как на все ноготки, так и только на нескольких. Особенно хорошо цветы будут выглядеть в сочетании с нюдовым лаком.

Обратите внимание! Цветы на ногти можно добавлять по-разному. Например, нарисовать, наклеить наклейку или объемную фигурку. Некоторые девушки делают такой маникюр с настоящими засушенными растениями.