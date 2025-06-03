Задумайтесь, как вы начинаете день, на чем фокусируетесь. Что вас беспокоит и заставляет чувствовать себя некомфортно? Как много вы тревожитесь в течение дня. Проанализировав ситуацию, вы увидите, что на самом деле довольно часто заостряете внимание на чем-то неважном, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Правильное дыхание

Начинайте свой день не с телефона. После того как открыли глаза, сфокусируйтесь на дыхании. Сделайте глубокий вдох и выдох.

Постарайтесь в этот момент почувствовать свое тело. Позвольте мыслям плавать и отпустите все тревоги.



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Будьте благодарны

Научитесь благодарить жизнь даже за неудачи. Для этого можно попробовать интересную практику – завести дневник благодарности.

Просто садитесь каждый вечер и прописывайте несколько пунктов за что вы благодарны сегодняшнему дню. Затем можно использовать этот ежедневник как сборник подсказок о вещах, которые приносят в вашу жизнь истинное удовольствие.

Двигайтесь именно для удовольствия

Занимайтесь спортом только для удовольствия. Забудьте о похудении или других "достижениях". Пусть вашей целью будет активный образ жизни.



Что делать, если чувствуешь апатию / Фото Pexels

Лайфхак! Йога и стретчинг позволят телу и душе расслабиться. К тому же такие активности помогают быстро подтянуть тело.