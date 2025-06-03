Задумайтесь, як саме ви починаєте день, на чому фокусуєтесь. Що вас турбує і змушує почуватися некомфортно? Як багато ви тривожитесь протягом дня. Проаналізувавши ситуацію, ви побачите, що насправді доволі часто загострюєте увагу на чомусь неважливому, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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- Правильне дихання
Починайте свій день не з телефона. Після того, як відкрили очі, сфокусуйтесь на диханні. Зробіть глибокий вдих та видих.
Постарайтесь у цей момент відчути своє тіло. Дозвольте думкам плавати і відпустіть усі тривоги.
Секрети енергійного ранку / Фото Pexels
- Будьте вдячні
Навчіться дякувати життю навіть за невдачі. Для цього можна спробувати цікаву практику – завести щоденник вдячності.
Просто сідайте щовечора і прописуйте декілька пунктів за що ви вдячні сьогоднішньому дню. Потім можна використовувати цей щоденних як збірник підказок про речі, які приносять у ваше життя справжнє задоволення.
- Рухайтесь саме для задоволення
Займайтесь спортом лише для задоволення. Забудьте про схуднення чи інші "досягнення". Нехай вашою ціллю буде активний спосіб життя.
Що робити, якщо відчуваєш апатію / Фото Pexels
Лайфхак! Йога та стретчинг дозволять тілу і душі розслабитись. До того ж такі активності допомагають швидко підтягнути тіло.