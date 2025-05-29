Чтобы избежать быстрого жирнения, обычно покупают специальные уходовые средства. Как показывает практика, эта косметика не работает, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Почему волосы быстро жирнеют

Кожа может вырабатывать чрезмерное количество себума. Из-за этого, волосы выглядят жирными вскоре после мытья головы.

Магазины предлагают нам широкий выбор косметики для того, чтобы решить эту проблему, однако большинство из этих средств имеют довольно агрессивный состав, что способствует пересушиванию кожи головы. То есть, возникает ситуация, когда косметика только обостряет ситуацию.



Как нужно ухаживать за волосами, которые быстро жиреют / Фото Pexels

Чтобы действительно побороть эту проблему, необходимо:

Выбирать шампуни без сульфатов

Сульфаты довольно агрессивно влияют на кожу головы. Обладательницам жирных волос их следует избегать.

Обратить внимание нужно на шампуни, которые имеют следующие обозначения на упаковке:

"балансирующий";

"с пребиотиками";

"без SLS/SLES".

Обратите внимание! Если кожа постоянно пересушивается, происходит обратная реакция – количество вырабатываемого себума увеличивается. Соответственно, волосы жирнеют еще быстрее.

Делать пилинг головы

Пилинг головы нужно делать 1 раз в неделю. Выполняйте процедуру аккуратно, чтобы не повредить кожу.

Не используйте кондиционер и маску для корней

Маску и кондиционер нельзя наносить на корни. Используйте их только на длину.