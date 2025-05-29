Аби уникнути швидкого жирнення, зазвичай купують спеціальні доглядові засоби. Як показує практика, ця косметика не працює, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Чому волосся швидко жиріє

Шкіра може виробляти надмірну кількість себуму. Через це, волосся виглядає жирним невдовзі після миття голови.

Магазини пропонують нам широкий вибір косметики для того, аби розв'язати цю проблему, однак, більшість з цих засобів мають доволі агресивний склад, що сприяє пересушуванню шкіри голови. Тобто, виникає ситуація, коли косметика лише загострює ситуацію.



Як потрібно доглядати за волоссям, що швидко жиріє / Фото Pexels

Аби дійсно побороти цю проблему, необхідно:

Обирати шампуні без сульфатів

Сульфати доволі агресивно впливають на шкіру голови. Власницям жирного волосся їх варто уникати.

Звернути увагу потрібно на шампуні, які мають такі позначення на упаковці:

"балансувальний";

"з пребіотиками";

"без SLS/SLES".

Зверніть увагу! Якщо шкіра постійно пересушується, відбувається зворотна реакція – кількість виробленого себуму збільшується. Відповідно, волосся жиріє ще швидше.

Робити пілінг голови

Пілінг голови потрібно робити 1 раз на тиждень. Виконуйте процедуру акуратно, аби не пошкодити шкіру.

Не використовуйте кондиціонер та маску для коренів

Маску та кондиціонер не можна наносити на корені. Використовуйте їх лише на довжину.