Lady Тренды сезона Не встречайте Новый год в этих цветах: Андре Тан назвал худшие оттенки
25 декабря, 17:34
Не встречайте Новый год в этих цветах: Андре Тан назвал худшие оттенки

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Андре Тан советует избегать пастельных, синих, голубых, белых, серых и неоновых цветов на Новый год 2026, поскольку они могут создать ощущение вялости и приглушить энергию Огненной Лошади.
  • Дизайнер считает, что эти цвета могут вызвать эмоциональную скуку, переутомление и отвлекать от важных дел.

Приближается Новый год, поэтому важно сосредоточиться на правильном выборе наряда. Чтобы привлечь в первый день 2026 года благосклонность Огненной Лошади, дизайнер Андре Тан советует избегать нескольких цветов платьев.

Есть определенные оттенки, которые точно не будут способствовать тому, чтобы год был энергичным и успешным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм дизайнера. Андре Тан выделил цвета, в которых не рекомендует встречать Новый год.

Каких цветов избегать на Новый год?

Пастельные оттенки

Эти пастельные оттенки способны создать ощущение вялости и пассивности. Они не добавляют энергии, которая нужна для активного и успешного года.


Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана

Синий и голубой

Дизайнер говорит, что эти цвета могут приглушить огонь Лошади и поставить год на паузу.


Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана

Белый и серый

Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Серый и белый не дают энергии и могут вызвать эмоциональную скуку.


Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана

Неоновые цвета

По словам дизайнера, неоновые оттенки способны вызывать переутомление и отвлекать от важных дел. Именно поэтому эти оттенки следует избегать.


Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана

Астрологи рекомендуют выбирать определенные цвета для встречи Нового года, поскольку они могут приносить успех и счастье, пишет Vogue. К рекомендованным цветам входят красный, оливковый, металлик, нежно-розовый, бордовый и синий, каждый из которых имеет свою символику и влияние.

Какие еще советы надо знать?

Частые вопросы

Какие цвета дизайнер Андре Тан рекомендует избегать на Новый год?

Андре Тан рекомендует избегать пастельных оттенков, синего и голубого, белого и серого, а также неоновых цветов на Новый год.

Почему пастельные оттенки не подходят для встречи Нового года?

Пастельные оттенки способны создать ощущение вялости и пассивности - они не добавляют энергии, которая нужна для активного и успешного года.

Какие негативные эффекты могут вызвать синий и голубой цвета?

Синий и голубой цвета могут приглушить огонь Лошади и поставить год на паузу.