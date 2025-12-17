Зустріти Новий рік як суперзірка: 6 образів від американських акторок
- Стилістка розповіла про цікаві образи американських сукні, якими можна надихнутися для новорічного образу.
- Ерін Волш рекомендує грати з фактурою та кольором, обирати сміливі аксесуари та експериментувати із силуетами.
Новорічна ніч – той самий привід, коли "вау-ефект" і бажання сяяти на повну абсолютно доречні. Однак водночас одяг має залишатися комфортним, адже попереду танці та вечірка до ранку.
Стилістка Ерін Волш, яка працює із Селеною Гомес та Енн Гетевей, зібрала ідеї образів, надихнувшись виходами знаменитостей. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на People.
Що радить одягнути на Новий рік стилістка?
Підкреслити ваш образ допоможе гра з фактурою та кольором. За словами зіркової стилістки, ідея Нового року полягає в тому, щоб почуватися "трохи суперновою".
Замість традиційних леліток експертка радить спробувати великі, а також не боятися сміливих аксесуарів та експериментів із силуетом.
- Блискуча мінісукня як у Лори Геррієр
Цей сексуальний і мерехтливий образ – класика для новорічної ночі. Окрім того, у центрі уваги допоможуть бути срібні туфлі на підборах і блискучі аксесуари.
Американська акторка та модель Лора Геррієр / Фото з її Instagram
- Сукня з глибоким вирізом як у Лейтон Містер
Якщо обираєте для новорічної ночі одяг з лелітками, стилістка застерігає не схибити. Глибоке декольте чорної сукні американської співачки демонструє спокусливий підхід до цього тренду.
Американська акторка і співачка Лейтон Містер / Фото з її Instagram
- Сукня-піджак як у Єви Лонгорії
Оверсайз сукня-блейзер – це спосіб пограти з силуетом, а також тепліший варіант для холодних зимових вечорів. "Бізнес зверху, вечірка знизу", – зазначає стилістка.
Американська акторка Єва Лонгорія / Фото з її Instagram
- "Геометрична" сукня як у Джастін Люпе
Окрім того, додати родзинки святковому образу допоможе геометричний візерунок. Американська акторка також обрала мерехтливу мінісукню з великими лелітками.
Американська акторка Джастін Люпе / Фото з Instagram
- Червона сукня-комбінація як у Крістен Белл
Червоний уже став "класичним" для новорічного сезону. Цей колір обрала американська зірка, одягнувши сукню-комбінацію з асиметричним низом.
Американська акторка Крістен Белл / Фото з Instagram
- Фактурна мінісукня як в Емми Робертс
І ще одна зірка кіно віддала перевагу незвичайним леліткам. Світлу фактурну мінісукню вона доповнила акуратною укладкою.
InStyle пише, що це найкоротша за останні роки стрижка Емми Робертс, чим вона неабияк здивувала шанувальників. А от сукня кольору шампанського була від Gucci.
Американська акторка Емма Робертс / Фото з її Instagram
Я думаю, що великі елементи – як-от масивні туфлі, штани з ефектом об'єму або сміливий короткий жакет з підкресленими плечима, що доповнює образ, – додають впевненості та сміливості,
– каже стилістка Ерін Волш.
Що ще можна вдягнути на Новий рік?
До слова, раніше 24 Канал розповідав, що для святкування необов'язково обирати сукню. Вишуканий вигляд допоможе мати будь-який інший одяг з лелітками, верх з атласної тканини або ж червоні акценти.
Український дизайнер Андре Тан також радить червоний – будь-який відтінок цього кольору доречний для зустрічі року Вогняного Коня.
Часті питання
Які поради дають зіркові стилісти для новорічних образів?
Ерін Волш рекомендує грати з фактурою та кольором, щоб почуватися "трохи суперновою". Вона радить замість традиційних леліток обирати великі, не боятися сміливих аксесуарів та експериментів із силуетом.
Які ідеї новорічних суконь від знаменитостей?
Стилістка називає блискучу мінісукню як у Лори Геррієр, сукню з глибоким вирізом як у Лейтон Містер, оверсайз сукню-блейзер як у Єви Лонгорії, сукню з геометричним візерунком як у Джастін Люпе, червону сукню-комбінацію як у Крістен Белл та фактурну мінісукню як у Емми Робертс.
Чому великі елементи важливі в новорічному образі?
Ерін Волш вважає, що великі елементи, як-от масивні туфлі, штани з ефектом об'єму або сміливий короткий жакет, додають впевненості та сміливості.