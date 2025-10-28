Відкриття молодих талантів, інклюзивний одяг і збір: чим запам'ятався Lviv Fashion Week
- Lviv Fashion Week включав покази колекцій від численних брендів, підтримку молодих дизайнерів, інклюзивні ініціативи та благодійний збір на підтримку військових.
- Подія зібрала кошти на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади через формат "запрошення за донат" і демонструвала колекції адаптивного одягу для людей з різними типами мобільності.
Цього сезону Львів знову став модною столицею України. Чотири дні показів, благодійності, освітніх лекцій та інклюзивних ініціатив підтвердили, що подія вже давно вийшла за межі демонстрації одягу. Тепер LFW це про людей та цінності, які підходять до створення моди з душею.
Подіумна програма стартувала 24 жовтня презентацією колекції бренду Marta Brown Studio, пише 24 Канал.
Чим запам’ятався Lviv Fashion Week?
Головна локація Barvy Event Hall 25 – 26 жовтня приймала колекції від брендів VOZIANOV, JULIYA KROS, STARCHAK, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, Olesia HRYN, ATTIRE by Halyna Davydiuk, BALOSSA, дизайнерів проєкту "Вільна я" та бренду адаптивного одягу ANOMY_garment.
Колекція одягу бренду VOZIANOV
Колекція одягу бренду JULIYA KROS
Відкриття молодих талантів
Окремий акцент був зосереджений на підтримці молодих дизайнерів. Студенти кафедри дизайну одягу ЛНАМ представили свої дипломні колекції. Глядачі змогли побачити вбрання від Maryna Pish, Valerii Hrodzevych, Daria Tarashchuk, Valentyna Hoshtynar, Daria Skydaniuk, Kateryna Marchenko.
Вже не перший рік Lviv Fashion Week відкриває для молодих талантів подіум та дає можливість заявити про себе.
Презентація інклюзивного одягу
Цього сезону модна подія стала ще більше інклюзивною. Бренди JULIYA KROS, VOZIANOV та ANOMY_garment представили речі для людей з різними типами мобільності, довівши, що мода може бути доступною кожному.
Незламні на LFW: дивіться відео
Благодійний збір на LFW
Важливою складовою Тижня моди у Львові став благодійний напрям. Разом з Благодійним фондом "24" подія зібрала кошти на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади, де служить багаторічний фотограф тижня моди Ігор Федорів.
Формат "запрошення за донат" дозволив кожному гостеві долучитися до підтримки захисників, відвідуючи покази та лекції.
Lviv Fashion Week SS 2026 зафіксував зрілий вектор української моди: інклюзивний подіум, підтримка молоді, дієва благодійність і практична освіта. Цей сезон показав, що мода у Львові — це не лише естетика, а й спільнота, яка змінює правила гри.
