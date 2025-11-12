Андре Тан назвав антитрендове взуття осені: перестаньте його купувати
- Дизайнер Андре Тан зазначив, що чопери, угги, взуття з масивною підошвою та анімалістичним принтом вийшли з моди.
- Рекомендується віддавати перевагу базовим козачкам, класичним чоботам і витонченому взуттю без зайвих деталей.
Взуття відіграє значну роль у формуванні образів, тому варто додавати в гардероб лише актуальні позиції. Дизайнер Андре Тан розповів, які саме моделі вже вийшли з моди та виглядають застаріло.
Стильне та красиве вбрання доповнюють не лише прикраси та аксесуари, але й взуття, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Деякі пари здатні лише погіршити ситуацію, тому від них треба відмовитися.
Кожен з нас має право самовиражатися, але певне взуття все ж таки вважається зайвим. Цього року в моді чимало красивих чобіт, тому краще оминати небажані пари.
Яке взуття вважається антитрендовим?
Чопери
Це взуття вже вийшло з моди, тому купувати його не варто. Замість них обирайте базові козаки. Такі чоботи мають актуальний вигляд та підходять під усі речі.
Угги
Це взуття краще носити на прогулянках за містом чи брати для поїздок на природу. Замість них варто обирати класичні чоботи.
Масивна й тракторна підошва
У моді цього року витончене та елегантне взуття, тому рекомендовано обирати чоботи без зайвих деталей.
Анімалістичний принт
За словами Андре Тана, яскраві варіанти взуття виглядають досить дешево й спрощують навіть найдорожчий образ. Краще купувати щось оптимальне й нейтральне.
Як виглядає антитрендове взуття: дивіться відео
Видання Cosmopolitan пише, що цієї осені з моди також вийшли шкіряні штани скіні, панамки з екохутра та вкорочені жакети. Замість обтислих шкіряних штанів варто робити ставку на широкі штани зі шкіри в коричневому чи бордовому кольорі. Панамки з хутра замініть фетровими капелюхами чи класичною шапкою біні, а вкорочені жакети – блейзерами розміру оверсайз.
Які ще поради дав Андре Тан?
Андре Тан рекомендує для осені такі головні убори: берети, об'ємні шапки, кашкети та капелюхи.
На осінь дизайнер радить придбати пальто-кейп, пальто з вбудованим шарфом, пальто без застібки, А-силуету, кейп-пончо, анімалістичні принти, пальто-жакет та максі-пальто оверсайз як тренди осені.
